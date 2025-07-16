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Житель Самарской области продал арестованную машину

16 июля 2025 09:50
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Житель Самарской области продал арестованную машину

В отношении жителя Красноярского района Самарской области на исполнении у судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 720 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства в отношении принадлежащего должнику автомобиля был составлен акт описи и ареста.
Мужчине пояснили, что транспортное средство арестовано и оставлено ему на ответственное хранение до того момента, пока он не погасит всю сумму задолженности или арестованный автомобиль не реализуют. При этом должника предупредили, что за отчуждение, растрату, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества ему будет грозить уголовная ответственность по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».


Несмотря на полученные предупреждения, житель Самарской области решил продать транспортное средство. Судебным приставом-исполнителем, производившим проверку сохранности арестованного имущества, факт продажи мужчиной своего отечественного автомобиля был установлен.
В результате в отношении должника возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Теги: Судебные приставы

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