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Житель Самарской области погасил долг по налогам, узнав о наложенных на автомобили запретах

25 июля 2022 13:21
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Житель Самарской области погасил долг по налогам, узнав о наложенных на автомобили запретах

 

Житель Самарской области задолжал по налогам свыше 40 тысяч рублей. Погасить долг его побудил запрет на регистрационные действия в отношении его авто. 

В отделении судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с жителя губернии долга по налогам в 41 тысячу рублей. Судебным приставом-исполнителем мужчина был предупрежден о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

    В срок, данный должнику для добровольного исполнения своих обязательств, мужчина не погасил имеющуюся задолженность. В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобилей «Land Rover», «JAGUAR F-PACE» и «Kia Rio». 

Узнав на сайте Госуслуг о запретах, должник полностью погасил имеющуюся задолженность. Судебный пристав-исполнитель снял наложенные ранее ограничения.  Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

 

Теги: Судебные приставы

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