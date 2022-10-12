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Житель Приволжья пошел ночью на кладбище - лишился денег и телефона

12 октября 2022 12:08
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Житель Приволжья пошел ночью на кладбище - лишился денег и телефона

Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району завершено расследование уголовных дел в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи.

В сентябре текущего года в полицию Приволжского района обратился  житель села Обшаровка 1988 года рождения, у которого пропал сотовый телефон, стоимостью 20 000 рублей, и 117 000 рублей с банковской карты.

В ходе опроса заявителя полицейские выяснили, что накануне ночью он и его родственник, находясь в пьяном виде, пошли на местное кладбище для дальнейшего употребления алкогольных напитков. Около одного из захоронений он заснул, а когда проснулся, не обнаружил родственника, а обнаружил пропажу телефона и банковской карты. Вернувшись домой, он зашел в онлайн-сервис с другого телефона и увидел списание всех денежных средств со своей карты.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что денежные средства с карты сняли в одном из банкоматов, расположенных в поселке Безенчук.  Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий проверили близлежащие ломбарды. Сотрудник одного из ломбардов пояснил, что телефон, схожий по описанию с похищенным, попытался сдать молодой человек, но в самый последний момент передумал и ушел.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в ломбарде. Оперативники обратили внимание, что приметы мужчины на видео и приметы родственника потерпевшего, с которым заявитель распивал спиртное на кладбище накануне, совпадают.

Подозреваемого задержали по месту проживания и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса безработный, ранее судимый за кражу местный житель признал свою вину и пояснил, что решил украсть телефон и продать, когда его родственник заснул. В чехле от смартфона он обнаружил банковскую карту, пин-код ее хозяин ранее называл во время покупки алкоголя. Похищенные денежные средства злоумышленник потратил на отдых, приобретение товаров и возвращение долга.  Сотрудники полиции изъяли похищенный телефон и банковскую карту и вернули законному владельцу.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение.

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