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Житель Приволжского района покатался пьяным: принадлежащий ему автомобиль конфискован в доход государства

13 февраля 2025 10:33
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Житель Приволжского района покатался пьяным: принадлежащий ему автомобиль конфискован в доход государства

Находясь на маршруте патрулирования в поселке Новоспасский инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Приволжскому району остановили для проверки документов автомобиль LADA Kalina, под управлением местного жителя 1958 года рождения. Во время общения с водителем полицейские обратили внимание на исходящий от него резкий запах алкоголя. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления алкоголя.

Мужчину доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки по информационным базам сотрудники полиции установили, что в сентябре прошлого года в отношении задержанного вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), и назначено наказание в виде наложения штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении нарушителя дорожной безопасности по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев, а принадлежащий ему автомобиль конфискован в доход государства в соответствии с п. д ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Приговор вступил в законную силу.

Теги: БДД

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