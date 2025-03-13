Житель Отрадного задержан за хранение "синтетики"

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В феврале текущего года оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Отрадному поступила информация о том, что 32-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника на одной из улиц города Отрадный в темное время суток. В ходе общения сотрудники полиции выявили у мужчины явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что тот ответил категорическим отказом.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, где в присутствии понятых он добровольно выдал из кармана куртки бумажный сверток с порошкообразным веществом. Изъятое вещество отправили на экспертизу.

Судом местному жителю назначено наказание в виде наложения административного штрафа в размере четырех тысяч рублей.

Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что вещество является наркотическим средством – α-Пирролидиновалерофеноном (альфа-ПВП), в значительном размере.

В ходе опроса ранее судимый мужчина пояснил, что нашел запрещенное вещество в одном из частных секторов на территории города, забрал его для личного употребления и направлялся в сторону дома, когда был задержан сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.