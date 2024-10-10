Житель Октябрьска садился за руль пьяным и лишился машины

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Прокуратура г. Октябрьска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Судом установлено, что в марте 2023 года мужчина был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В вечернее время 18.06.2024 водитель «Шевроле Нива» 212300-55 вновь был задержан сотрудниками ГИБДД. Проведенное медицинское освидетельствование выявило алкогольное опьянение.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 8 месяцев.

Автомобиль осужденного конфискован в доход государства, сообщает облпрокуратура.