Военкоматы могут получить полные сведения на военнообязанных и их родственников

Должностные лица вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) могут получить доступ к полной информации о призывниках и их близких родственниках. Соответствующий приказ подготовило министерство обороны России.

Текст документа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Приказ Минобороны еще не подписан и проходит стандартную процедуру антикоррупционной экспертизы.

"Приказываю: определить перечень информации, которую должностные лица Вооруженных Сил Российской Федерации имеют право получать на безвозмездной основе от федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности", — говорится в тексте.

В проекте приказа уточняется, что ВС РФ получат доступ к широкому перечню личной информации призывников, а также их родственников. Например, в перечень войдут сведения о транспортных средствах, история ДТП, объем доходов, наличие судимости или факт привлечения к расследованию в качестве обвиняемого или подозреваемого, кредитная история, номера телефонов и не только, пишут Вести.