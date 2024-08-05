Житель Октябрьска оплатил долг по алиментам в миллион рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего проведено 112 мероприятий, в рамках которых осуществлена проверка 1084 транспортных средств.
ГАИ Самарской области подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Такси»
Несколько дней 20 команд – участников жили в полевых условиях на базе Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России.
В регионе завершился областной военно-спортивный лагерь «Штурм»
Поддержали вариант, который предполагает, что в центре площади появится музыкальный фонтан правильной округлой формы, украшенный подсветкой.
Более 5 тысяч тольяттинцев высказались о будущем Центральной площади
впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили
Впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили
В Самарской области количество разводов превысило браки
В Самарской области количество разводов превысило браки
В Самаре из-за ремонтных работ изменили движение пяти трамваев
В Самаре из-за ремонтных работ изменили движение пяти трамваев
В Самаре под колесами поезда погиб мужчина
В Самаре под колесами поезда погиб мужчина
Самарский зоопарк проведет акцию "Солнечный зоопарк"
Самарский зоопарк проведет акцию "Солнечный зоопарк"
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.7
-0.08
EUR 92.83
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Октябрьска оплатил долг по алиментам в миллион рублей

5 августа 2024 10:23
195
Житель Октябрьска оплатил долг по алиментам в миллион рублей

По возвращении из зоны проведения специальной военной операции житель г. Октябрьска  оплатил долг в миллион рублей, который накопил перед своим ребенком.

Решением суда мужчина был обязан перечислять ¼ части своего дохода на содержание ребенка. Однако отец пренебрег исполнением родительских обязанностей, в результате чего в отделении судебных приставов г. Октябрьска Самарской области возбудили исполнительное производство.  

Судебным приставом-исполнителем было установлено, что мужчина официально не работает, а имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, у гражданина отсутствует. Не найдя работу по месту жительства, должник принял решение заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону специальной военной операции.

По месту несения Службы судебным приставом был направлен исполнительный документ для взыскания задолженности по алиментам, которая к тому моменту составила уже  миллион рублей. С того периода удержания части денежных средств в счет погашения долга стали производиться регулярно. А недавно мужчина вернулся в отпуск на Родину и созвонился с судебным приставом, сообщив, что готов погасить всю сумму задолженности. На следующий день на депозитный счет отделения судебных приставов поступила недостающая сумма. Долг полностью погашен. Денежные средства уже перечислены взыскателю.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Совет Федерации одобрил право приставов применять спецсредства и оружие
02 августа 2024, 12:37
Совет Федерации одобрил право приставов применять спецсредства и оружие
Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, в июле он был одобрен. В стране
442
С самарчанки взыскали уголовный штраф за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
31 июля 2024, 09:55
С самарчанки взыскали уголовный штраф за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
Не желая сталкиваться с более серьезным видом наказания, женщина в этот же день предприняла меры по оплате долга. Происшествия
418
У самарца отобрали орудие для незаконной ловли раков
26 июля 2024, 11:55
У самарца отобрали орудие для незаконной ловли раков
Любитель ночной рыбалки на раков лишился «Сака». Происшествия
604
В центре внимания
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
5 августа 2024  13:17
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
116
Более 2-х миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2024 года
5 августа 2024  11:21
Более 2 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2024 года
163
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
3 августа 2024  13:53
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
671
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
3 августа 2024  11:45
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
2027
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание.
2 августа 2024  20:56
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий
832
Весь список