Житель Октябрьска оплатил долг по алиментам в миллион рублей

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По возвращении из зоны проведения специальной военной операции житель г. Октябрьска оплатил долг в миллион рублей, который накопил перед своим ребенком.

Решением суда мужчина был обязан перечислять ¼ части своего дохода на содержание ребенка. Однако отец пренебрег исполнением родительских обязанностей, в результате чего в отделении судебных приставов г. Октябрьска Самарской области возбудили исполнительное производство.

Судебным приставом-исполнителем было установлено, что мужчина официально не работает, а имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, у гражданина отсутствует. Не найдя работу по месту жительства, должник принял решение заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону специальной военной операции.

По месту несения Службы судебным приставом был направлен исполнительный документ для взыскания задолженности по алиментам, которая к тому моменту составила уже миллион рублей. С того периода удержания части денежных средств в счет погашения долга стали производиться регулярно. А недавно мужчина вернулся в отпуск на Родину и созвонился с судебным приставом, сообщив, что готов погасить всю сумму задолженности. На следующий день на депозитный счет отделения судебных приставов поступила недостающая сумма. Долг полностью погашен. Денежные средства уже перечислены взыскателю.