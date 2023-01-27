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Житель Новокуйбышевска предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты

27 января 2023 11:16
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Житель Новокуйбышевска предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты

В отдел полиции МВД России по г. Новокуйбышевску обратился  местный житель 1978 года рождения, который сообщил о списании денежных средств с его банковской карты в сумме 3 162 рублей, обнаруженных уведомлениях об отклонении из-за нехватки денежных средств покупки в одной из торговых точек города и утере указанной карты.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его  картой расплачивались в нескольких магазинах города в районе 72-го квартала. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, на которой узнали в злоумышленнике своего подучетного, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков местного жителя  1985 года рождения. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что нашел банковскую карту на тротуаре. После одного удачного списания денежных средств мужчина продолжил оплачивать покупки: продукты, сигареты и алкоголь.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб подозреваемый возместил в ходе предварительного следствия. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают, что в случае обнаружения чужой банковской карты ею ни в коем случае нельзя пользоваться, так как карта принадлежит банку, а денежные средства владельцу. Полицейские убедительно просят граждан внимательнее относиться к своему имуществу не оставлять без присмотра вещи.

Теги: Кража

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