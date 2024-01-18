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Житель Красноярского района купил 18 литров виски и свыше 20 литров водки без документов

18 января 2024 09:19
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Житель Красноярского района купил 18 литров виски и свыше 20 литров водки без документов

В ходе несения службы на 1036 километре автодороги М-5 Урал сотрудниками ДПС ГИБДД О МВД России по Красноярскому району для проверки документов был остановлен автомобиль MAN, за рулем которого находился 38-летний местный житель.

При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили в кабине транспортного средства, помимо кошачьего корма, перевозимого в соответствии с транспортной накладной, алкогольную продукцию без специальных федеральных марок (акцизов): 18 литров виски и свыше 20 литров водки.

Полицейские сообщили о задержании в дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району, изъяли фальсифицированный алкоголь, автомобиль поместили на специализированную стоянку, кошачий корм передали грузополучателю, а задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе мужчина пояснил, что приобрел спиртосодержащую продукцию на трассе для личного пользования.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции после проведенного экспертами исследования в отношении задержанного за правонарушение, предусмотренное ст. 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции», собран административный материал, который в настоящее время направлен в Мировой суд для принятия решения по существу.  Оперуполномоченные продолжают мероприятия по установлению каналов поставки и сбыта немаркированной продукции.

Полицейские напоминают: незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.

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