Житель Красноярского района купил 18 литров виски и свыше 20 литров водки без документов

153

В ходе несения службы на 1036 километре автодороги М-5 Урал сотрудниками ДПС ГИБДД О МВД России по Красноярскому району для проверки документов был остановлен автомобиль MAN, за рулем которого находился 38-летний местный житель.

При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили в кабине транспортного средства, помимо кошачьего корма, перевозимого в соответствии с транспортной накладной, алкогольную продукцию без специальных федеральных марок (акцизов): 18 литров виски и свыше 20 литров водки.

Полицейские сообщили о задержании в дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району, изъяли фальсифицированный алкоголь, автомобиль поместили на специализированную стоянку, кошачий корм передали грузополучателю, а задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе мужчина пояснил, что приобрел спиртосодержащую продукцию на трассе для личного пользования.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции после проведенного экспертами исследования в отношении задержанного за правонарушение, предусмотренное ст. 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции», собран административный материал, который в настоящее время направлен в Мировой суд для принятия решения по существу. Оперуполномоченные продолжают мероприятия по установлению каналов поставки и сбыта немаркированной продукции.

Полицейские напоминают: незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.