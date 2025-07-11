Житель Кинеля выплатил алименты после ареста автомобиля

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Житель г. Кинеля выполнил свой родительский долг поле того, как судебные приставы арестовали его автотранспортное средство.

После развода суд обязал мужчину выплачивать алименты своему ребенку в размере ¼ части от своего дохода. Добровольно платить по счетам отец не хотел, хотя о возбуждении исполнительного производства знал. Официально он нигде не работал.

Судебный пристав пригласила мужчину на прием, отобрала объяснение по факту неисполнения родительских обязательств и составила протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Житель г. Кинеля казалось встал на путь исправления. Официально трудоустроился, начал финансово помогать своему ребенку. Но играть роль заботливого отца мужчина долго не смог. Он уволился с работы и перестал выходить на связь с сотрудником Службы. В резульате мужчина был объявлен в розыск.

Долго скрываться неплательщик не смог. В ходе разыскных мероприятий должник был обнаружен. А вместе с ним и его автомобиль. Судебный пристав пыталась убедить мужчину не уклоняться от своих родительских обязательств, но беседа не стала стимулом для погашения задолженности. А вот арест автомобиля стал.

Арест транспортного средства, которое в дальнейшем могло быть принудительно реализовано в счет оплаты долга, побудил отца исполнить родительские обязательства и в тот же день перечислить денежные средства на содержание ребенка в размере 230 тысяч рублей.