Житель Елховского района задолжал сыну 340 тысяч рублей алиментов

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Исполнительский сбор, составивший почти 25 тысяч рублей, стал весомым аргументом для оплаты задолженности перед ребенком. Благодаря работе судебных приставов житель Елховского района Самарской области перечислил сыну свыше 340 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Елховского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментных платежей. Решением суда мужчина должен был выплачивать ¼ части дохода на содержание своего сына. Только вот о своем родительском долге мужчина позабыл, в связи с чем у него и образовалась задолженность в несколько сотен тысяч рублей.

Судебный пристав разговаривала с должником, убеждала оплатить долг. Тем более, что сыну совсем недавно исполнилось 18 лет. В рамках исполнительного производства сотрудник Службы вынесла в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 24 тысяч рублей. Все это вкупе дало положительный результат – мужчина оплатил задолженность и исполнительский сбор в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.