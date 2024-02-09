Житель Елховского района задолжал сыну 340 тысяч рублей алиментов

Исполнительский сбор, составивший почти 25 тысяч рублей, стал весомым аргументом для оплаты задолженности перед ребенком. Благодаря работе судебных приставов житель Елховского района Самарской области перечислил сыну свыше 340 тысяч рублей.
В отделении судебных приставов Елховского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментных платежей. Решением суда мужчина должен был выплачивать ¼ части дохода на содержание своего сына. Только вот о своем родительском долге мужчина позабыл, в связи с чем у него и образовалась задолженность в несколько сотен тысяч рублей.
Судебный пристав разговаривала с должником, убеждала оплатить долг. Тем более, что сыну совсем недавно исполнилось 18 лет. В рамках исполнительного производства сотрудник Службы вынесла в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 24 тысяч рублей. Все это вкупе дало положительный результат – мужчина оплатил задолженность и исполнительский сбор в полном объеме.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.