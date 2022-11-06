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Житель Большечерниговского района незаконно хранил порох дома

6 ноября 2022 12:37
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Житель Большечерниговского района незаконно хранил порох дома

Сотрудникам ОМВД России по Большечерниговскому району поступила информация о причастности к незаконному обороту взрывчатых веществ 58-летнего местного жителя.

С целью проверки данной информации сотрудники полиции в присутствии понятых провели осмотр частного дома, где проживает подозреваемый. В жилище оперуполномоченные обнаружили и изъяли сыпучее вещество темного цвета, хранящееся в металлической банке в платяном шкафу.

Изъятое вещество полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, содержимое банки – это бездымный порох промышленного изготовления, общей массой около 262 грамм, метательного действия, который используется для снаряжения патронов охотничьих ружей.

Задержанный пояснил полицейским, что порох у него остался с 2014 года, с того времени, когда он был владельцем зарегистрированного в установленном законом порядке гладкоствольного охотничьего оружия. Тогда он приобрел вещество в специализированном магазине для самостоятельного снаряжения патронов. На момент задержания разрешения на оружие у мужчины не было.

Следственным отделением ОМВД России по Большечерниговскому району с утвержденным обвинительным заключением в отношении местного жителя в суд направлено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Районный суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Обвиняемому назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год, с испытательным сроком 6 месяцев и штрафом в размере 5000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

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