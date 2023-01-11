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Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь после пожара

11 января 2023 13:44
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Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь

Глава Самарского района Роман Радюков прокомментировал ситуацию с пожаром в доме №25А по улице Некрасовской.

– Оказываем помощь всем пострадавшим жителям этого дома. Здесь находятся 22 квартиры, в которых официально зарегистрированы 44 человека. Сейчас в школе №15 развернут пункт временного размещения. В актовом зале администрации района действует пункт обогрева, в котором находится порядка 20 человек. Также дополнительно рядом с зданием есть автобусы, в которых можно согреться. В данный момент опрашиваем жителей, кому нужна оперативная помощь. В ближайшее время соберем все городские и областные службы по социальной защите, департамент управления имуществом и будет определяться с соцпомощью и маневренным фондом, – пояснил Роман Радюков.

Как сообщалось ранее, 11 января 2023 года на улице Некрасовской в 3-ех этажном жилом доме произошел пожар.

Теги: В центре внимания Пожар

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