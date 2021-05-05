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Желтый уровень опасности: в Самарской области заморозки после тепла

5 мая 2021 12:39
258
Желтый уровень опасности: в Самарской области заморозки после тепла

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Утром 6 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 С»

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

Переохлаждение организма — основная причина возникновения простудных заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты растений рекомендуется обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82

Теги: В центре внимания желтый уровень опасности заморозки погода

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