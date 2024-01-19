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Здание склада Wildberries, где 13 января произошел пожар, не было застраховано

19 января 2024 09:34
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Здание склада Wildberries, где 13 января произошел пожар, не было застраховано

Здание склада Wildberries под Санкт-Петербургом, где 13 января произошел пожар, не было застраховано, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Здание склада Wildberries в петербургских Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано, рассказали РБК два источника на рынке страхования. «Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», — утверждает один из собеседников РБК. Второй источник в одной из крупных страховых компаний также говорит, что был застрахован только товар, а здание — нет.

Представитель Wildberries заявил, что они «не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений». О каких договоренностях идет речь, в компании не уточнили, но отметили, что сгоревший товар был застрахован. «Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнерами», — дополнил представитель Wildberries.

Пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах произошел утром 13 января. Огонь локализовали на площади 70 тыс. кв. м и смогли потушить только через сутки. 

Теги: Пожар

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