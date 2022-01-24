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За субботу пожарно-спасательные подразделения Самарской области 10 раз выезжали на ложные вызовы

24 января 2022 11:34
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За субботу пожарно-спасательные подразделения Самарской области 10 раз выезжали на ложные вызовы

Телефон «01» (мобильный 101) – первый и, пожалуй, самый важный номер, который должен знать каждый человек. Ведь от этого знания зависят жизни людей. Но нередко этот важный номер становится инструментом для хулиганства. В то время. когда кто-то ожидает помощи, дежурные караулы федеральной противопожарной службы отвлекаются на ложные вызовы. Ежедневно в Самарской области в единую дежурно-диспетчерскую службу и службу «01» поступает около 10 ложных вызовов о пожарах и загораниях.

За сутки 22 января пожарно-спасательные подразделения 10 раз выезжали на ложные вызовы, а всего с начала года более 400 раз.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о некоторых правилах поведения при вызове пожарных:

1. При вызове пожарных необходимо назвать точный адрес вызова (район города, улицу, дом и номер квартиры), а также имя, фамилию и телефон лица, вызывающего пожарную охрану.

2. Желательно указать место пожара (квартира, подъезд, подвал) и объект, который горит (мусоропровод, почтовый ящик, кладовая).

3. По возможности нужно встретить пожарных у места вызова, чтобы помочь быстро сориентироваться на месте чрезвычайной ситуации.

Вызов скорой помощи, полиции или пожарной охраны, а в особо "трудных" случаях и всех вместе, из хулиганских побуждений, карается законом. Называется это – заведомо ложный вызов специализированных служб. Если вы вызываете спецслужбы, не имея для этого никаких причин, давая ложный адрес или для того, чтобы «насолить» соседям, вас могут привлечь для начала к административной ответственности. Ответственность за данные действия предусматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей». К административной ответственности может быть привлечено только вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. Ложное же сообщение о теракте подразумевает ответственность уголовную. По статье 87 УК РФ уголовную ответственность несут лица, достигшие возраста 14 лет.

В случае, когда административное правонарушение совершено подростком в возрасте до 16 лет, а уголовное – до 14 лет, то ответственность не наступает, а дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет к подросткам меры воспитательного характера. Помимо этих мер, родители малолетнего нарушителя за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) привлекаются к административной ответственности. Административная ответственность подразумевает предупреждение и наложение штрафа. А подростки ставятся на учет в подразделения по делам несовершеннолетних.

По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий» будет применено следующее наказание:

- либо штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев;

- либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет;

- либо арестом на срок от трех до шести месяцев;

- либо лишением свободы на срок до трех лет.

К счастью, современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию. Цена ложного вызова не измеряется только в денежном эквиваленте. В первую очередь за каждым вызовом сотрудников пожарной охраны стоит возможность спасения человеческой жизни или имущества. Помните – никто не застрахован от беды, и завтра огненная стихия может коснуться и вас!

Теги: МЧС

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