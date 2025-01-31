Захарова: у трех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне был российский паспорт

Я нашел ошибку
Главные новости:
Министерство спорта Самарской области проводит общественный опрос на портале Госуслуг.
Министерство спорта Самарской области проводит общественный опрос на портале Госуслуг
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
Почта России составила рейтинг платежей, которые жители Самарской области оплачивали в 2024 г.
Почта России составила рейтинг платежей, которые жители Самарской области оплачивали в 2024 г.
В Самаре выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 компаний
В Самаре выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 компаний
Прогноз погоды в Самаре на выходные 1-2 февраля: аналитика Яндекс Погоды
Прогноз погоды в Самаре на выходные 1-2 февраля: аналитика Яндекс Погоды
В Нефтегорском районе в ДТП пострадали женщина и две девочки
В Нефтегорском районе в ДТП пострадали женщина и две девочки
В Самаре на ул. Демократической грузовик сбил девочку
В Самаре на ул. Демократической грузовик сбил девочку
Оренбуржец организовал финансовую пирамиду в Самарской области
Оренбуржец организовал финансовую пирамиду в Самарской области
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.01
0
EUR 102.78
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Захарова: у трех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне был российский паспорт

31 января 2025 11:39
126
Захарова: у трех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне был российский паспорт

На борту самолета, столкнувшегося в небе над Вашингтоном с вертолетом, находились три человека с российскими паспортами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова начала свой брифинг в Саранске с выражения соболезнований в адрес всех американцев в связи с авиакатастрофой в США, в которой погибли в том числе наши соотечественники. По данным американской стороны, в небе над Вашингтоном погибли 67 человек, выживших нет, пишет Смотрим.

"У трех жертв авиакатастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта, в отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, сейчас эта информация проверяется", – отметила Захарова на брифинге.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в небе над Вашингтоном в среду вечером. Как заявил американский президент Дональд Трамп, сейчас специалисты выясняют причины столкновения, пока они неизвестны.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося лайнера находились чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025  13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
29
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
31 января 2025  10:41
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
164
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
31 января 2025  10:26
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
171
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
30 января 2025  13:39
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
605
Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
29 января 2025  13:27
Иван Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
826
Весь список