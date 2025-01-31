Захарова: у трех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне был российский паспорт

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На борту самолета, столкнувшегося в небе над Вашингтоном с вертолетом, находились три человека с российскими паспортами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова начала свой брифинг в Саранске с выражения соболезнований в адрес всех американцев в связи с авиакатастрофой в США, в которой погибли в том числе наши соотечественники. По данным американской стороны, в небе над Вашингтоном погибли 67 человек, выживших нет, пишет Смотрим.

"У трех жертв авиакатастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта, в отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, сейчас эта информация проверяется", – отметила Захарова на брифинге.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в небе над Вашингтоном в среду вечером. Как заявил американский президент Дональд Трамп, сейчас специалисты выясняют причины столкновения, пока они неизвестны.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося лайнера находились чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.