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За выходные в Самарской области выявили 37 пьяных водителей

29 июля 2024 12:14
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За выходные в Самарской области выявили 37 пьяных водителей

В ходе рейдовых мероприятий с 26 июля по 28 июля 2024 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1200 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустил управление транспортом 37 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 194 водителя. Несмотря на выписанные требования, 5 водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 45 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками полиции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 35 правонарушений со стороны пешеходов и 37 со стороны водителей.

В ходе проведения рейдов было выявлено 22 нарушения правил дорожного движения мотоциклистами.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 181 автомобилист проигнорировали использование ремней безопасности.

Теги: БДД

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