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За выходные в Самарской области проигнорировали использование ремней безопасности 363 водителя

11 апреля 2022 13:17
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За выходные в Самарской области проигнорировали использование ремней безопасности 363 водителя

В ходе рейдовых мероприятий за минувшие три дня, с 8 по 10 апреля 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2800 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 71 водитель.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 22 водителя без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 270 автомобилистов. Несмотря на выписанные требования, 3 жителя Самарской области не привели автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 102 нарушителя правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 363 водителя.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 194 правонарушения со стороны пешеходов и 262 – со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Теги: БДД

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