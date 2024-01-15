За выходные сотрудники полиции выявили 14 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии

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В ходе рейдовых мероприятий с 12 по 14 января 2024 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1200 различных правонарушений в области дорожного движения.

За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлены и привлечены к ответственности 41 водитель за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

Кроме того, сотрудники полиции выявили 14 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечен 41 водитель. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.