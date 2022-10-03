За сутки в Чапаевске и Тольятти в ДТП пострадали пешеходы

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2 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 11:10 час. в Тольятти. 86-летний водитель, управляя автомобилем «LADA Vesta», двигался по жилой зоне обозначенной дорожными знаками 5.21 и 5.22, в районе дома № 29 по ул. Тополиной, при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на женщину - пешехода 1962 года рождения, которая стояла впереди автомобиля, с последующим прижатием её к стоящему а/м «LADA Vesta». С места ДТП пешеход госпитализирована в лечебное учреждение.

В Чапаевске в 21-50 час. 28-летний водитель, управляя автомобилем «Ford Focus» (по данным ГИБДД к административной ответственности за нарушения ПДД РФ за календарный год привлекался 20 раз) не выбрал скорость, позволяющую осуществлять постоянный контроль за движением транспортного средства и напротив дома 57А по улице Железнорожная совершил наезд на 39-летнего пешехода, который двигался по проезжей части, при наличии тротуара. С места ДТП пешеход госпитализирован в лечебное учреждение.