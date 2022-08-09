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За прошедшие выходные дни на территории Самарской области зарегистрировано 16 природных пожаров

9 августа 2022 13:30
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За прошедшие выходные дни на территории Самарской области зарегистрировано 16 природных пожаров.

За прошедшие выходные дни на территории Самарской области зарегистрировано 16 природных пожаров.

Самый крупный по площади из них произошел в Красноярском районе, площадь, пройденная огнем, достигла 24 гектар.

Из оперативных данных следует, что в 17.28 07 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о горении ячменя и сухой травы в районе н.п. Кочкари Красноярского района. Однако, к прибытию первых пожарных подразделений площадь, пройденная огнем, составила уже 21 Га, еще 3 гектара активного горения пожарные расчеты ликвидировали сами.

Стоит отметить, что данная площадь достигла такого масштаба, в результате позднего сообщения о пожаре. Вполне можно предположить, что граждане, наблюдая дым не сообщают о пожаре, тем самым подвергая риску возникновения крупного природного стихийного бедствия.

В настоящее время в регионе установилась жаркая погода. Температура воздуха достигает местами до +35 градусов. При возникновении природного пожара и наличии порывов ветра, распространение огня может привезти к трагическим последствиям и нанести колоссальный ущерб. Огонь может перейти на населенные пункты и лесной фонд.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание жителей региона!
Увидели пожар или дым - немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 101! Не пренебрегайте этим простым действием! Не будьте равнодушными.
В регионе действует особый противопожарный режим, разведение открытого огня запрещено! Установлен 4 и 5 класс пожарной опасности лесов.
Жаркая погода, сильный ветер и возгорание сухой растительности приведет к беде, если вовремя не принять меры!

По оперативным данным с начала 2022 года произошло 540 природных пожаров на общей площади более 48 Га. Лесных пожаров с начала 2022 года произошло 16 на общей площади более 61 Га, сообщает облМЧС.

Теги: МЧС Пожар

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