За один день в Самарской области утонули мужчина и мальчик-подросток

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Трагедии произошли в Смышляевке и Самаре.

20 июня водолазный отряд два раза привлекался на проведение поисковых работ на водоемах Самарской области. Первый вызов поступил оперативному дежурному в 12.20. На берегу озера в поселке Смышляевка Волжского района очевидец обнаружил мотоцикл. На середине озера находилась в дрейфе пустая надувная лодка. Информация была передана сотрудникам полиции. В результате проведения подводного обследования на расстоянии 25 метров от берега был обнаружен пропавший мужчина. Водолаз доставил погибшего до береговой линии. В 14.30 поисковые работы на озере были окончены.

Уже в 14.50 поступил второй вызов от очевидцев происшествия. На реке Самара в районе Кировского моста пляж «Пески». Утонул мальчик. Возраст около 14 лет. В 16.50 водолазные поиски были окончены. Ребенка доставили до берега и передали сотрудникам полиции. На момент окончания проведения поисковых работ установить личность погибшего не удалось. Скорее всего, он находился около воды без присмотра родителей. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники полиции, сообщает ПСС по Самарской области.