За один день а/д "М5-Урал" сбили 54-летнего мужчину и в Тольятти 20-летнего мужчину

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20 марта на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.



Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, в Сызранском районе на 874 км а/д «М5-Урал» в 05:00 час. 55- летний мужчина, управляя а/м Scania, двигался со стороны Москвы в направлении Самары. В пути следования совершил наезд на 54-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в темное время суток на не освещенном участке дороги в одежде без светоотражающих элементов. Пешеход госпитализирован.



Еще одно ДТП в 10:00 час. произошло в Центральном районе Тольятти. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, 53-летний мужчина, управляя грузовиком Fuso, двигался по жилой зоне ул.Мира со стороны ул.Комсомольской в направлении ул.Карбышева. В пути следования, напротив дома 123А, водитель совершил наезд на 20-летнего мужчину. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.