За нецензурные выражения в суде жительница Самарской области получила штраф

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Судебные приставы по ОУПДС привлекли к ответственности женщину, которая, находясь в суде, нецензурно выражалась в адрес должностных лиц.

Являясь подсудимой в рамках рассмотрения уголовного дела, жительница Большечерниговского района Самарской области была вынуждена находиться в здании районного суда. Несогласная с таким положением дел, женщина громко выражала свое недовольство в форме нецензурной брани.

На требование судебного пристава по ОУПДС прекратить вести себя вызывающе, жительница области не реагировала, продолжая использовать ненормативную лексику. В связи с этим в отношении нее составлен протокол. За данное правонарушение суд назначил любительнице бранной речи наказание в виде административного штрафа.

Всего за 2020 год судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов составлено 1388 административных протоколов, из которых свыше 400 — это проколы, составленные в отношении лиц, совершивших правонарушение по ст. 17.3 КоАП РФ.