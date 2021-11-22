За долг почти в 600 тысяч рублей судебные приставы арестовали машину самарца

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Судебные приставы разыскали в г. Жигулевске и арестовали японский кроссовер 37-летнего жителя г. Самары.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре было возбуждено сразу несколько исполнительных производств о взыскании штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму почти 600 тысяч рублей. Мужчина был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительных производств и необходимости их погашения, однако он от исполнения своих обязанностей уклонялся, на прием к судебному приставу не являлся.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы. Из полученных ответов стало известно, что мужчина владеет транспортным средством «Nissan Pathfinder». В результате проведения разыскных мероприятий транспортное средство было установлено в

г. Жигулевске. В отношении иномарки был составлен акт описи и ареста. Транспортное средство эвакуировано на специализированную стоянку.

После того как иномарка будет реализована, денежные средства перечислят в счет погашения имеющихся у мужчины задолженностей.