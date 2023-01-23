За долг по налогам у самарцев арестовали немецкие автомобили

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В один день судебные приставы г. Самары разыскали и арестовали транспортные средства двоих должников по налогам. Оба мужчины были владельцами автомобилей марки «Audi».

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре на исполнении находились исполнительные производства о взыскании с двух жителей областной столицы задолженностей по налогам. Мужчины должны были бюджету страны 500 и 210 тысяч рублей. О своих задолженностях они знали, но исполнять обязательства не торопились.

Сотрудники Службы установили, что должники являются владельцами дорогостоящих транспортных средств. В отношении автомобилей были заведены разыскные дела.

Судебными приставами Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску в ходе разыскных мероприятий транспортные средства были установлены. В отношении обнаруженных иномарок составили акты описи и ареста.

Теперь владельцам «Audi A8» и «Audi A5» предстоит оперативно погасить долги по налогам, иначе им придется расстаться со своими транспортными средствами, которые будут отправлены, после прохождения оценки и подготовки необходимых документов, на торги.