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За чрезмерную тонировку стекол в выходные в Самарской области к ответственности привлечены 260 водителей

7 апреля 2025 13:41
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За чрезмерную тонировку стекол в выходные в Самарской области к ответственности привлечены 260 водителей

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 52 водителя. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 260 водителей. Несмотря на выписанные требования, пятеро водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлен административный материал, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 50 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 17 правонарушений со стороны пешеходов и 17 со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 114 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.
Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Теги: БДД

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