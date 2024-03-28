За 20 тысяч рублей пензенец предоставил паспорт для оформления фирмы-однодневки в Сызрани

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ключевой темой «Недели креативного бизнеса» станет сотрудничество. 
В Самарской области пройдет «Неделя креативного бизнеса»
Половина самарцев дружит с коллегами из-за денег и совместного досуга
Половина самарцев дружит с коллегами из-за денег и совместного досуга
«3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — собери свой весенний комплект в билайне
«3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — собери свой весенний комплект в билайне
В рамках Международного фестиваля оперного искусства «Славянский Дом» прозвучала опера «Пиковая дама»
В рамках Международного фестиваля оперного искусства «Славянский Дом» прозвучала опера «Пиковая дама»
Самарские школьники взяли серебро и бронзу Чемпионата России по ушу
Самарские школьники взяли серебро и бронзу Чемпионата России по ушу
Молодежный театр из Самарской области стал серебряным призером фестиваля «Театральное Приволжье»
Молодежный театр из Самарской области стал серебряным призером фестиваля «Театральное Приволжье»
Производить вкусные домашние деликатесы семье из Хворостянки помогает социальный контракт
Производить вкусные домашние деликатесы семье из Хворостянки помогает социальный контракт
Треть профессионалов не доверяют своему руководству
Треть профессионалов не доверяют своему руководству
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.59
0.02
EUR 100.27
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Футболисты «Крыльев Советов» навестили детей из Белгородской области
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
В самарской «ЗИМ Галерее» открывается мультимедийный проект «Погружение»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За 20 тысяч рублей пензенец предоставил паспорт для оформления фирмы-однодневки в Сызрани

28 марта 2024 10:50
137
За 20 тысяч рублей пензенец предоставил паспорт для оформления фирмы-однодневки в Сызрани

 Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Пензенской области. Молодой человек 1992 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

       В мае прошлого года ранее не судимый безработный житель села в Пензенской области получил от малознакомого гражданина предложение о заработке: мужчина предложил 20 000 рублей за предоставление ему паспорта гражданина Российской Федерации и СНИЛС с целью последующего открытия юридической фирмы. Молодой человек, понимая, что осуществлять трудовую деятельность в качестве директора не сможет, согласился и предоставил свои данные для оформления соответствующих документов. В результате противоправных действий жителя Пензенской области в ЕГРЮЛ были незаконно внесены сведения о директоре и учредителе ООО, без фактического управления юридическим лицом.  

       В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

       Полицейские предупреждают: если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, либо стать «номинальным» учредителем или руководителем, знайте, что за указанные действия предусмотрена  уголовная ответственность.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
28 марта 2024  12:10
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
115
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024  10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
164
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
400
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
398
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
27 марта 2024  09:24
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
981
Весь список