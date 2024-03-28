За 20 тысяч рублей пензенец предоставил паспорт для оформления фирмы-однодневки в Сызрани

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Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Пензенской области. Молодой человек 1992 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

В мае прошлого года ранее не судимый безработный житель села в Пензенской области получил от малознакомого гражданина предложение о заработке: мужчина предложил 20 000 рублей за предоставление ему паспорта гражданина Российской Федерации и СНИЛС с целью последующего открытия юридической фирмы. Молодой человек, понимая, что осуществлять трудовую деятельность в качестве директора не сможет, согласился и предоставил свои данные для оформления соответствующих документов. В результате противоправных действий жителя Пензенской области в ЕГРЮЛ были незаконно внесены сведения о директоре и учредителе ООО, без фактического управления юридическим лицом.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Полицейские предупреждают: если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, либо стать «номинальным» учредителем или руководителем, знайте, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность.