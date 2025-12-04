За 11 месяцев 2025 года на КбшЖД в результате несоблюдения правил личной безопасности пострадало 62 человека

За 11 месяцев 2025 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги в результате несоблюдения правил личной безопасности пострадало 62 человека (с учетом электротравматизма) , 44 – с летальным исходом.

В том числе, 23 случая непроизводственного травматизма зафиксировано в Самарской области

20 - в Республике Башкортостан

9 - в Пензенской области

5 - в Ульяновской области

2- в Республике Татарстан

Основными причинами травматизма стали:

хождение по путям в неустановленных местах нахождение на объектах железнодорожной инфраструктуры в нетрезвом состоянии

Железная дорога — зона повышенной опасности! Призываем граждан соблюдать правила безопасности, избегать использования мобильных телефонов на платформах и быть внимательными при переходе путей.