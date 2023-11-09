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В пресс-центре Самарского областного вещательного агентства начальник региональной Госавтоинспекции Юрий Некрасов напомнил о важности соблюдений правил дорожного движения и последствиях их нарушения.

В своем выступлении полковник полиции довел статистику дорожно-транспортных происшествий на территории региона. Оперируя данными за 10 месяцев текущего года, полковник полиции проинформировал, что за указанный период на дорогах области зарегистрировано 2495 дорожно-транспортных происшествий.

Еще одной темой, которую обсудили в эфире с ведущим, стали дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. Полковник озвучил, что за 10 месяцев текущего года в регионе зафиксировано 868 наездов на пешеходов. Пользуясь случаем, Юрий Александрович призывал пешеходов позаботиться о своей безопасности на дороге в темное время суток и использовать на верхней одежде световозвращающие элементы.