Ювелирная работа: в селе Лопатино спасатели помогли женщине освободить зажатый в мясорубке палец

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9 сентября спасателям Поисково-спасательного отряда Самарской области пришлось выполнять буквально ювелирную работу.

В поселке НПС «Дружба» села Лопатино Волжского района у женщины зажало палец в промышленной мясорубке.

"Для проведения спасательных работ на место происшествия была направлена дежурная смена спасателей. Используя специальный инструмент, спасатели разрезали горловину мясорубки и освободили руку пострадавшей. Женщине была оказана медицинская помощь", - сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО