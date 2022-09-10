Ювелирная работа: в селе Лопатино спасатели помогли женщине освободить зажатый в мясорубке палец

9 сентября спасателям Поисково-спасательного отряда Самарской области пришлось выполнять буквально ювелирную работу.
В поселке НПС «Дружба» села Лопатино Волжского района у женщины зажало палец в промышленной мясорубке.
"Для проведения спасательных работ на место происшествия была направлена дежурная смена спасателей. Используя специальный инструмент, спасатели разрезали горловину мясорубки и освободили руку пострадавшей. Женщине была оказана медицинская помощь", - сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: ПСС СО