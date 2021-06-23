Высокая смертность в самарских ДТП вызвала проверку МВД

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Проверка ГУОБДД МВД России в связи с участившимися случаями «смертельных» ДТП в регионе стартовала в Самарской области 21 июня 2021 года по инициативе депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

«В причинах «самарской аномалии» будет теперь разбираться центральный аппарат МВД. Сегодня в регион, в связи с моим обращением к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, выехала группа сотрудников главка. Им предстоит проанализировать роковую череду масштабных ДТП и постараться выявить причины такой «аномалии».

С начала года в Самарской области произошло уже 14 масштабных и трагических ДТП, которые унесли более 40 человеческих жизней», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Хинштейн еще в марте 2021 года обратился к Михаилу Черникову с депутатским запросом: проанализировать причины резкого роста ДТП в Самарской области, направив в регион комиссию, и сформировать предложения, как снизить аварийность, пишет Обозрение.

Масштабные дорожные аварии с большим количеством человеческих жертв фиксируются в регионе с конца января 2021 года. Тогда под Сызранью из-за столкновения фуры и маршрутки погибло 12 человек.