Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека

Ночью 22 ноября была совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области, пишет Сова.

Утром губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что целями атаки стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена.

- С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека. Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои соболезнования родным и близким погибших. Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную. Два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщил глава региона в своем канале в Мax.

В Самарской области угроза атаки БПЛА действовала с 4:05 до 9:16 по местному времени.