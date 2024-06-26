Вячеслав Федорищев по ситуации в Сызрани: "Виновные будут призваны к ответу и понесут наказание".

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Местные жители сообщили, что группа граждан ведет антисоциальный образ жизни, незаконно захватывает пустующие дома, нападает на местных жителей, детей, пишет СОВА.

По данным очевидцев, 16 июня злоумышленники пытались забрать велосипед у мальчика. Затем напали на его родителей и избили их. По словам местных жителей, это случилось в районе Тимирязевского парка.

Историей заинтересовались в региональном Следкоме. Доклад о расследовании дела также потребовал глава СКР Александр Бастрыкин.

Ситуация в городе накалилась. Вечером 25 июня местные жители организовали народный сход. В социальных сетях распространились видео, на которых инициативные сызранцы разговаривали на повышенных тонах с правоохранителями и требовали решить проблему.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем телеграм-канале:

- По ситуации в Сызрани предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами. Знаю, что тех, кто угрожает безопасности наших жителей, ждет максимально жесткое наказание. Виновные будут призваны к ответу и понесут наказание. Любые попытки участия в противоправных действиях будут незамедлительно пресекаться. Держу ситуацию на личном контроле.