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Вячеслав Федорищев по ситуации в Сызрани: "Виновные будут призваны к ответу и понесут наказание".

26 июня 2024 17:38
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Ситуация в городе накалилась. Вечером 25 июня местные жители организовали народный сход.

Местные жители сообщили, что группа граждан ведет антисоциальный образ жизни, незаконно захватывает пустующие дома, нападает на местных жителей, детей, пишет СОВА.

По данным очевидцев, 16 июня злоумышленники пытались забрать велосипед у мальчика. Затем напали на его родителей и избили их. По словам местных жителей, это случилось в районе Тимирязевского парка.

Историей заинтересовались в региональном Следкоме. Доклад о расследовании дела также потребовал глава СКР Александр Бастрыкин.

Ситуация в городе накалилась. Вечером 25 июня местные жители организовали народный сход. В социальных сетях распространились видео, на которых инициативные сызранцы разговаривали на повышенных тонах с правоохранителями и требовали решить проблему.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем телеграм-канале:

- По ситуации в Сызрани предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами. Знаю, что тех, кто угрожает безопасности наших жителей, ждет максимально жесткое наказание. Виновные будут призваны к ответу и понесут наказание. Любые попытки участия в противоправных действиях будут незамедлительно пресекаться. Держу ситуацию на личном контроле.

Теги: Сызрань

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