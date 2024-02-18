Возле Парка Металлургов в Самаре горел старый дом

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— Сообщение о пожаре поступило в 14:37. Горел дом по адресу: улица Советская, 110. Площадь возгорания составила 80 кв. м. К тушению привлекли 22 человека и 6 спецмашин, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар начался в старой двухэтажке. В ней деревянные не только перекрытия, но и стены. Из-за этого огонь разгорелся: всполохи пламени вырывались из окон.

Огонь ликвидировали в 15:46. В пожаре никто не погиб и не пострадал, поскольку дом расселен, пишет 63.ру.

Фото: «ЧП Самара» / T.me