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Восстановление завода «Новатэк» после пожара займет до двух месяцев

25 января 2024 09:21
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Восстановление завода «Новатэк» после пожара займет до двух месяцев

Восстановление технологического процесса на предприятии газодобывающей компании «Новатэк» в поселке Усть-Луга Ленинградской области, побывавшего в пожаре, может занять до двух месяцев. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на источник, знакомый с первоначальными оценками последствий огня.

«Может потребоваться до двух месяцев», — заявил собеседник издания.

По его данным, последствия возгорания некритичны, фирма уже начала восстанавливать погрузку нефтепродуктов с терминала и экспортировать сырье в допожарных объемах.

Незадолго до этого пожар произошел на газовом терминале «Новатэка» в Ленобласти, в Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Возгоранию предшествовали два взрыва. Очевидцы заявили о беспилотниках в небе — по данным «Фонтанки», два дрона летели в сторону Петербурга, но в последний момент изменили маршрут. Минобороны об атаке не сообщало.

Ранее пожар на заводе «Новатэка» вызвал рост цен на нефть в Азии, пишет Газета.

Теги: Пожар

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