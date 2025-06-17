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Волжские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров

17 июня 2025 13:00
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Волжские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров

На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б» и 1 ствол высокого давления.

Вчера в 23:04 на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда № 46 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в дачном массиве на улице им. Фрунзе.
На место пожара был направлен расчет пожарно-спасательной части № 78 Отряда № 46.
По прибытии было установлено, что горят дачный дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров. На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б», 1 ствол высокого давления, полная ликвидация возгорания - объявлена в 23:57.
К счастью, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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