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В Октябрьском районе Самары столкнулись две иномарки, одна из них перевернулась

10 июня 2025 14:39
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30-летняя пассажирка автомобиля госпитализирована.

9 июня зарегистрировано 18 ДТП с пострадавшим. Сотрудниками ГАИ выявлено 379 нарушений ПДД РФ, в том числе нарушения светопропускаемости стекол автомобиля, а также управление ТС с признаками опьянения.

9 июня на территории Самарской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 21 человек, из которых двое – несовершеннолетние. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 379 нарушений ПДД РФ, в том числе 71 нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 26 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Одно из ДТП произошло в городе Самаре в Октябрьском районе. Сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, установили: в 19:30 час. 23-летний мужчина, управляя автомобилем Chery Tiggo, следуя по ул. Финская в направлении ул. 3-я радиальная. В пути следования, напротив д. 19  по ул. Потапова,  не уступил дорогу транспортному средству, которое двигалось по главной дороге и допустил столкновение с автомобилем  Renault Duster, под управлением 42-летнего мужчины, который двигался по ул. Потапова со стороны ул. Кольцевая, после чего автомобиль Chery Tiggo допустил опрокидывание. 30-летняя женщина-пассажир Chery доставлена в медицинское учреждение.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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