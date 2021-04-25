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Водителя из Жигулевска от управления автомобилем и теперь ему грозит лишение свободы

25 апреля 2021 10:36
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Водителя из Жигулевска от управления автомобилем и теперь ему грозит лишение свободы

Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по г. Жигулёвску для проверки документов остановили автомобиль «Лада». В ходе общения с водителем сотрудники полиции обратили внимание на то, что у водителя имеются признаки алкогольного опьянения. Правоохранители отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом.

В ходе проверки личности водителя выяснилось, что в июне 2020 года он привлечен к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Автомобиль помещен на специализированную стоянку. 

По данным сотрудников полиции нарушитель - местный житель 1972 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

С 1 июля 2015 года повторное (в течение года после истечения срока предыдущего наказания) управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением. Такие водители привлекаются к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и наказываются штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При этом все санкции сопровождаются запретом занимать определенные должности на срок до трех лет, т.е. лишением права управления транспортными средствами на этот срок.

Теги: ГИБДД пьяные водители

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