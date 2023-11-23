Водитель в Новокуйбышевске сбил девушку-подростка и уехал

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Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(9276)027-579, 102.

Сотрудниками полиции в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении местной жительницы 2006 года рождения с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии, установлено, что 24.10.2023 года в 18-55 час. водитель, управляя легковым автомобилем (предположительно, красного цвета), двигался по ул. Пирогова со стороны ул. Горького с левым поворотом на пр. Победы в направлении ул. Бочарикова в городе Новокуйбышевске. В пути следования на регулируемом перекрестке напротив дома № 1-Ж по пр. Победы допустил наезд на несовершеннолетнюю, после чего скрылся с места ДТП. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Девушка на месте происшествия полицейским на самочувствие не жаловалась, о медицинской помощи не просила. В последствии в сопровождении законного представителя, обратилась в медицинское учреждение, где ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 89276027579, 102 (с моб.).