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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Водитель на пешеходном переходе сбил тольяттинку

1 декабря 2023 12:32
125
Водитель на пешеходном переходе сбил тольяттинку

30 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек. 

В Тольятти в 17:05 час. 44-летний водитель, управляя а/м Kia Optima, двигался по ул. Новозаводской, со стороны ул. 50 лет Октября  в направлении ул. Комсомольской. В пути следования возле здания № 49 по ул. Новозаводской допустил наезд на 30-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2, справа налево по ходу движения транспортного средства. Пешеход  с места аварии госпитализирована. По данным полицейских стаж управления транспортными средствами категории «В» водителя составляет 24 года, с 30.11.2022 года по настоящее время к административной ответственности за нарушения ПДД РФ мужчина привлекался 11 раз.

Теги: ДТП

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