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Водитель КАМАЗа, задавивший мальчика под Самарой, обжалует выплату компенсации

18 октября 2022 13:49
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Водитель КАМАЗа, задавивший мальчика под Самарой, обжалует выплату компенсации

18 октября Самарский областной суд рассмотрит гражданское дело о взыскании морального вреда с водителя машины, под которую закатился снегокат с детьми.

Страшная трагедия произошла 1 февраля 2019 года в селе Малое Ибряхино Похвистневского района. 9-летний мальчик катался с другом по спускающейся с горы проезжей части на пересечении улиц Школьной и Школьного переулка. Увлекшись игрой, дети не заметили приближающийся грузовик. Все произошло мгновенно – водитель не успел заметить стремительно летящих под колеса детей на снегокате. Миг – и произошло непоправимое. Один мальчик погиб, а его друг получил серьезные травмы.

Водителя Похвистневский суд признал невиновным. Судья принял во внимание, что из-за высоких двухметровых сугробов он не мог увидеть детей, которые катались на дороге. Однако по закону это не освобождает водителя от выплаты моральной компенсации - КАМАЗ является источником повышенной опасности. В результате Похвистневский районный суд обязал водителя выплатить компенсацию в размере 400 тыс. рублей. Однако тот с таким решением не согласился и подал апелляцию.

Заседание областного суда состоится уже 18 октября. Адвокат водителя объяснил, что считает такую моральную компенсацию необоснованно завышенной.

- Водитель является владельцем источника повышенной опасности и всегда отвечает за вред причиненный машиной. Таков закон. Но суды устанавливают степень вины водителя. Если он не виноват, если погибший был сам неосторожен, то и взыскивают меньше, - пояснил адвокат журналисту «КП-Самара» свою позицию. – Например, в аналогичном споре, где девочка погибла, перебегая дорогу в неположенном месте, Самарский областной суд взыскал 100 тысяч рублей с матери, посчитав, что она не уследила за ребенком. В данном же случае Похвистневский районный суд, несмотря на свидетельские показания, вины матери учитывать не стал и взыскал с невиновного водителя аж 400 тысяч рублей. По словам свидетелей, малыш не в первый раз катался на проезжей части. Прохожие даже делали ему замечания.

К сожалению, взрослым так и не удалось предотвратить трагедию и мальчик погиб. Удастся ли водителю оспорить сумму компенсации морального вреда, теперь предстоит решать суду.

 

Теги: ДТП

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