Во время подводной охоты на Волге было обнаружено тело мужчины на глубине 8 метров

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5 декабря в 09.40 спасатели Поисково-спасательного отряда специального назначения приступили к водолазным поискам на реке Волга около дома номер 23 по улице Лесная, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Вызов поступил от сотрудников полиции. По словам очевидца, во время занятия подводной охотой, на глубине 8 метров он обнаружил тело. Информация была передана сотрудникам полиции.

Водолазы обследовали дно в акватории дамбы. Утонувшего обнаружили на расстоянии 60 метров от береговой линии. Подводные поиски проводились во взаимодействии с сотрудниками полиции.

Фото: .пресс-служба ПСС СО