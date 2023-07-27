Во время крупного пожара в Самаре спасено 10 детей

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В четверг 27 июля, поступило сообщение о пожаре по ул. Красногвардейская, 4 в Красноглинском районе Самары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят домашние вещи в одной из квартир на третьем этаже.

Для поиска возможных пострадавших и тушения пожара в многоквартирный дом было направлено 7 звеньев газодымозащитной службы.

В результате проведенной разведки при помощи спасательных устройств было выведено 12 человек, из них 10 детей. В 6.22 пожар был ликвидирован на площади 17 кв. м.

В результате пожара пострадавших не допущено. Для ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 28 человек.

Причину пожара предстоит установить органами дознания, пишет Волга Ньюс.