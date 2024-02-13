Во Владикавказе мужчина купил бутылку минеральной воды, а в ней оказался уксус

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Житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как выпил уксус из нераскрытой бутылки минеральной воды "Джермук", передает РИА Новости.

"Сегодня появилась информация, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук". Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус. Знаю о ситуации. К выяснению обстоятельств привлечены МВД, прокуратура, Роспотребнадзор", – написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

По его словам, уже изъято 24 упаковки минеральной воды "Джермук", в настоящий момент проводятся необходимые оперативные мероприятия. Кроме того, "предпринимателям, реализующим эту минеральную воду, рекомендовано приостановить продажу".

"Обращаюсь также к жителям республики: до выяснения всех обстоятельств не употребляйте продукцию торговой марки "Джермук". Берегите себя", – добавил Меняйло.

"Джермук" - минеральная вода Джермукского месторождения, расположенного на территории Армении, в окрестностях одноименного города Джермук. Вода природной газации разливается в стеклянную и пластмассовую тару армянской компанией "Jermuk Group" и поставляется в более чем 40 стран мира, в том числе США, страны ЕС, Ближнего Востока и ЮАР.

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