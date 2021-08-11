Во дворе дома в Сызрани тушили пожар на 40 кв. метрах

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Около часа назад тревожные звуки пожарных сирен раздавались в районе станции Кашпир. Около 9 часов жители дома №6 по улице Осипенко заметили пожар во дворе. Рядом с домом стояло строение, которое в последнее время не эксплуатировалось: по неустановленной пока причине оно загорелось.

На место по вызову сызранцев прибыли 2 единицы техники и 10 огнеборцев. В 09:35 пожар был потушен. Судя по сообщению МЧС, угрозы распространения огня не было, хотя площадь пожара - довольно значительная, 40 квадратных метров. Теперь дознавателям предстоит разбираться, по какой причине утром в Сызрани произошел пожар, сообщает Маленькая Сызрань.