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В Краснодаре мужчина оказался запертым в лифте, где загорелся его электросамокат. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

По его данным, инцидент произошел на улице Красных Партизан. Местный житель собирался на работу и увидел в электросамокате неисправность — тогда он решил отнести транспортное средство в ремонт.

Техника загорелась в лифте, из-за дыма двери лифта заблокировались, и мужчина оказался в ловушке. У россиянина обгорело 60 процентов кожи, его госпитализировали с ожогами третьей степени, пишет Лента.