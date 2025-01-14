Виновник ДТП в Самаре возместил компенсацию морального вреда мужчине, потерявшему работу из-за травм

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Судебные приставы Железнодорожного района г. Самары взыскали с виновника ДТП компенсацию морального вреда. В пользу пострадавшего в аварии мужчины и его матери перечислено 270 тысяч рублей.

Житель г. Самары, двигаясь по городу, допустил столкновение со встречным автомобилем. В результате происшествия водитель автомобиля «Datsun» и находящаяся в нем пассажирка получили серьезные травмы. Реабилитация после ДТП заняла длительное время, что послужило причиной увольнения мужчины с работы.

Суд признал жителя г. Самары виновным в совершении административного правонарушения и постановил взыскать в пользу пострадавших в ДТП компенсацию морального вреда в размере 270 тысяч рублей.

Исполнительные листы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Железнодорожного района г. Самары. Сотрудник службы уведомил должника о возбуждении в отношении него исполнительных производств, а также о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.

В связи с неисполнением решения суда судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства и о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от каждой задолженности.

Кроме того, судебным приставом в отношении имущества должника был вынесен запрет на совершение регистрационных действий. Так как мужчина не предпринял мер по оплате долга, судебный пристав арестовал его автомобиль и предупредил, что при дальнейшем игнорировании задолженности транспортное средство принудительно реализуют.

Арест автомобиля стал для мужчины стимулом к оплате долга. Изыскав денежные средства, житель г. Самары компенсировал моральный вред семье.